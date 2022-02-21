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ДНР заявила о самоподрыве украинского диверсанта

НМ ДНР сообщила о самоподрыве украинского диверсанта при установке взрывчатки в Донецке

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявила о самоподрыве украинского диверсанта. Сообщение опубликовано в Telegram.

«Около 4.45 утра 21 февраля у входа на рынок в районе железнодорожного вокзала произошел самоподрыв украинского диверсанта при попытке установки им взрывного устройства. Рядом с останками террориста обнаружена сумка со вторым взрывным устройством», — сказано в сообщении.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили, что предотвратили попытку украинских силовиков организовать диверсию на нефтебазе в районе поселка Еленовка. По данным Донецка, диверсанты планировали поджечь резервуары, полагая, что в них хранятся горюче-смазочные материалы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует никаких диверсий или наступления. «Мы всецело привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — подчеркнул он.

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Алевтина Запольская
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