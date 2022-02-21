Стало известно о скрытом богатстве семьи Токаева в Европе

Семья нынешнего президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с 1998 года имела скрытое богатство в Европе. Об этом стало известно Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и изданию «Vласть».

Информация основана на утечке данных о счетах швейцарского банка Credit Suisse. Анонимный источник передал эти сведения газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 СМИ в разных странах. Как сказано в материале, в 1998 году в Credit Suisse был открыт счет на тогдашнюю жену Токаева Надежду и их 14-летнего сына Тимура, который учился в школе-интернате в Женеве. В 2005 году на счету было зафиксировано около миллиона долларов.

После закрытия счета Токаевы в 2012 году открыли на Британских Виргинских островах офшорные компании с собственными счетами в Швейцарии. Фирмы использовали для контроля компании в Британии, активы которой в 2014 году составили пять миллионов долларов. Также было приобретено имущество в Москве и Женеве стоимостью не менее 7,7 миллиона долларов.

Как отмечает «Vласть», в эти годы Токаев занимал высшие государственные посты. О том, что у него или его жены был бизнес либо другие источники дохода, не сообщалось.

При этом в 2014 году кипрский регистрационный агент, который вел дела компаний Токаевых, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав упоминание о семье казахстанского чиновника. Компании Токаевых с того времени были закрыты.

Ранее Токаев заявил, что главной причиной протестов, охвативших Казахстан в январе 2022 года, стало сильнейшее расслоение в доходах между богатыми и бедными.