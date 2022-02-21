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Убивших подругу и бросивших тело в мусорный бак иностранцев задержали в Тюмени

В Тюмени задержали двух иностранцев, обвиняемых в убийстве знакомой

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Тюмени задержали двух иностранцев, которые обвиняются в убийстве своей подруги, тоже иностранки. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 21 февраля, сообщила представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области Людмила Галстян.

По данным ведомства, убийство произошло 11 февраля — 44-летний мужчина и 30-летняя женщина в одном из домов на почве ревности убили свою 37-летнюю знакомую и выбросили тело в мусорный бак. Несмотря на мотив, убийство не было спонтанным — соучастники заранее обговорили план действий.

На следующий день тело жертвы было найдено на конвейере мусоросортировочного завода, оно было упаковано в мешок со шкурами животных. В настоящий момент оба фигуранта арестованы на время расследования. Следствие намеревается провести ряд экспертиз и выяснить все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отпустил из-под стражи Юрия Яновского, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого. Мужчине зачли время, которое он провел в СИЗО, и освободили в зале суда.

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Леонид Микуляк
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