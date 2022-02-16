Расчленившего трансгендера из Таджикистана россиянина отпустили из-под стражи

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отпустил из-под стражи Юрия Яновского, обвиняемого в убийстве и расчленении знакомого. Об этом в среду, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов города Дарья Лисицкая.

Ранее ему вменялась статья 105 («Убийство») УК России, однако позже его действия расценили как самооборону и назначили наказание в виде лишения свободы на год и десять месяцев в колонии общего режима. Мужчине зачли время, которое он провел в СИЗО, и освободили в зале суда.

По данным следствия, преступление было совершено 13 января 2020 года в квартире дома № 60/1 на набережной Макарова. Как сообщает издание 78.ru, Яновский, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с 24-летним трансгендером, уроженцем Таджикистана, из-за того, что тот хотел подсыпать ему снотворное и обворовать. После этого он два раза ударил его ножом в шею и один раз в живот, из-за чего пострадавший скончался на месте. Позже обвиняемый, как пишет Znak.com, расчленил тело жертвы и выбросил в реку Мга, где впоследствии и были обнаружены останки.