Госдеп прокомментировал учения военных из США в Польше вблизи границы Украины

В Госдепе прокомментировали учения военных из США в Польше вблизи границы Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что размещение сил НАТО всегда оборонительно и соразмерно. Также отмечается, что действия альянса не нацелены на провокацию конфликта, а наоборот — на его предупреждение.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что американские военные, которые недавно прибыли в страну, начали учения рядом с украинской границей. Глава ведомства отметил, что в мероприятии принимают участие солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и военные 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Он также отметил, что целью учений, проходящих на юго-востоке страны, является укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.

