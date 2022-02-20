Американские военные начали учения в Польше у границы с Украиной

Американские военные, которые недавно прибыли в Польшу, начали учения вблизи границы с Украиной. Об этом заявил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в своем Twitter-аккаунте.

Глава ведомства сообщил, что в совместных учениях принимают участие солдаты 18-й механизированной дивизии Войска польского и военные 82-й воздушно-десантной дивизий армии США. Он также отметил, что целью учений, проходящих на юго-востоке страны, является укрепление безопасности на восточном фланге НАТО.

Ранее Блащак заявил, что Польша получила согласие Госдепа на покупку у США 250 танков Abrams. «Очень важная новость для безопасности Польши. Госдеп одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно важное укрепление нашей обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши», — написал глава Минобороны.

