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Польша получила согласие на покупку танков Abrams у США

Госдеп США одобрил продажу 250 танков Abrams Варшаве

Фото: Leah Millis / Reuters

Польша получила согласие Госдепа на покупку у США 250 танков Abrams. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Очень важная новость для безопасности Польши. Госдеп одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно важное укрепление нашей обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши», — написал глава Минобороны.

Ранее в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing прибыли восемь истребителей F-15 ВВС США. Теперь суммарный истребительный авиаконтингент НАТО в стране составляет 23 единицы. Миссия NATOAirPolicing призвана обеспечить безопасность воздушного пространства участников альянса.

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Анжелика Бережная
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