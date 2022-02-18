Польша получила согласие на покупку танков Abrams у США

Польша получила согласие Госдепа на покупку у США 250 танков Abrams. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак.

«Очень важная новость для безопасности Польши. Госдеп одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это чрезвычайно важное укрепление нашей обороноспособности и один из важнейших оружейных контрактов в истории Польши», — написал глава Минобороны.

Ранее в Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing прибыли восемь истребителей F-15 ВВС США. Теперь суммарный истребительный авиаконтингент НАТО в стране составляет 23 единицы. Миссия NATOAirPolicing призвана обеспечить безопасность воздушного пространства участников альянса.