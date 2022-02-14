Дополнительные истребители ВВС США прибыли в Польшу

В Польшу в рамках миссии NATOAirPolicing прибыли восемь истребителей F-15 ВВС США, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак в личном Twitter-аккаунте.

«Дополнительные американские истребители F-15 приземлились сегодня на авиабазе в Ласке. Восемь машин пополнили число тех, что прибыли в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATOAirPolicing мы заботимся о безопасности в регионе», — написал глава оборонного ведомства.

Теперь суммарный истребительный авиаконтингент НАТО в Польше составляет 23 единицы. Миссия NATOAirPolicing призвана обеспечить безопасность воздушного пространства стран-участниц альянса. Она предполагает постоянное боевое дежурство и ротацию ВВС на территории оборонительного блока.

Ранее Пентагон сообщил, что США скоро отправит три тысячи человек из числа дополнительного контингента в Польшу. Отмечается, что военнослужащие будут находиться там на временной основе. При этом примерно две трети из 1700 американских военных первой группы, направленной для усиления обороны Польши, уже прибыли в страну.

10 февраля в Польшу прибыли 350 морских пехотинцев из Великобритании с целью усиления восточного фланга НАТО. Они будут размещены в юго-восточной части Польши.