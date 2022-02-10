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Британские военные прибыли в Польшу для усиления восточных границ НАТО

В Польшу прибыло 350 британских морских пехотинцев для усиления восточного фланга НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польшу прибыло 350 морских пехотинцев из Великобритании с целью усиления восточного фланга НАТО из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра обороны республики Мариуша Блащака.

«После увеличения численности в Польше будет более 600 британских солдат», — указал глава Минобороны. Иностранные военные будут размещены в юго-восточной части Польши.

Ранее стало известно, что Великобритания решила увеличить число военных, которые находятся в Польше. По словам министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, этот жест станет сигналом, что Лондон и Варшава «стоят бок о бок» для сдерживания России.

6 февраля министр обороны Польши Мариуш Блащак рассказал, что в страну прибыли дополнительные бойцы Вооруженных сил США, которые будут дислоцированы на юго-востоке.

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Анжелика Бережная
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