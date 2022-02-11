Пентагон отправит дополнительных военных в Польшу

Пентагон отправит 3 тысячи дополнительных военных в Польшу в ближайшие дни. Эту информацию РИА Новости подтвердил представитель американского оборонного ведомства.

Отмечается, что военнослужащие США прибудут в Польшу в начале следующей недели и будут находиться там на временной основе. При этом примерно две трети из 1700 американских военных первой группы, направленной для усиления обороны Польши, уже прибыли в страну.

По информации Reuters, это будет сделано для того, чтобы «попытаться успокоить союзников по НАТО». Как сообщили агентству источники, развертывание будет осуществляться из 82-й воздушно-десантной дивизии и не из состава американских сил в Европе.

10 февраля с целью усиления восточного фланга НАТО из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину в Польшу прибыли 350 морских пехотинцев из Великобритании. После увеличения численности британский контингент на польской территории будет составлять более 600 солдат.