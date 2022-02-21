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Две международные авиакомпании приостановили полеты в Киев

Авиакомпании Swiss и Lufthansa временно приостановила полеты в Киев с 21 по 28 февраля

Фото: Dominika Zarzycka / globallookpress.com

Две международные авиакомпании Lufthansa (Германия) и Swiss Air (Швейцария) временно приостановила полеты в Киев — с 21 по 28 февраля — из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает BBC News.

«Swiss International Airlines приостанавливает рейсы из Цюриха в Киев и обратно с 21 по 28 февраля. Главным приоритетом в любое время для нас являются безопасность пассажиров и членов экипажей», — сказал представитель авиаперевозчика. По его словам, в компании продолжают внимательно следить за ситуацией и находиться на связи с властями Украины.

В Lufthansa заявили, что полеты в Киев не будут осуществляться до конца февраля. Кроме того, до этого времени самолеты компании также не будут летать в Одессу, однако рейсы во Львов сохранятся.

Ранее в феврале сообщалось, что норвежская авиакомпания Norwegian также временно приостановила полеты над территорией Украины. Представитель перевозчика Эсбен Туман отметил, что решение было принято на основе комплексного анализа ситуации с безопасностью.

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Валентина Процкова
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