Две международные авиакомпании приостановили полеты в Киев

Две международные авиакомпании Lufthansa (Германия) и Swiss Air (Швейцария) временно приостановила полеты в Киев — с 21 по 28 февраля — из-за ситуации с безопасностью. Об этом сообщает BBC News.

«Swiss International Airlines приостанавливает рейсы из Цюриха в Киев и обратно с 21 по 28 февраля. Главным приоритетом в любое время для нас являются безопасность пассажиров и членов экипажей», — сказал представитель авиаперевозчика. По его словам, в компании продолжают внимательно следить за ситуацией и находиться на связи с властями Украины.

В Lufthansa заявили, что полеты в Киев не будут осуществляться до конца февраля. Кроме того, до этого времени самолеты компании также не будут летать в Одессу, однако рейсы во Львов сохранятся.

Ранее в феврале сообщалось, что норвежская авиакомпания Norwegian также временно приостановила полеты над территорией Украины. Представитель перевозчика Эсбен Туман отметил, что решение было принято на основе комплексного анализа ситуации с безопасностью.