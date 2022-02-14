Международная авиакомпания приостановила полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью. Об этом перевозчик сообщил телеканалу ТВ2.

«Мы приняли это решение на основе комплексного анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной, — заявил представитель компании Эсбен Туман. — Безопасность всегда на первом месте».

В авиакомпании отметили, что после катастрофы рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году, стараются избегать полета над восточными районами Украины.

Ранее 14 февраля турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы на Украину. Такая возможность была дана пассажирам, купившим билеты до 13 февраля 2022 года включительно, до Киева, Одессы, Львова, Харькова, Запорожья и Николаева.

Также стало известно, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.