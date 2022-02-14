Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Международная авиакомпания приостановила полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над Украиной

Фото: Frank Hoermann / globallookpress.com

Норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над территорией Украины из-за ситуации с безопасностью. Об этом перевозчик сообщил телеканалу ТВ2.

«Мы приняли это решение на основе комплексного анализа ситуации с безопасностью. И решили временно не летать над Украиной, — заявил представитель компании Эсбен Туман. — Безопасность всегда на первом месте».

В авиакомпании отметили, что после катастрофы рейса MH17 в Донецкой области в 2014 году, стараются избегать полета над восточными районами Украины.

Ранее 14 февраля турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы на Украину. Такая возможность была дана пассажирам, купившим билеты до 13 февраля 2022 года включительно, до Киева, Одессы, ЛьвоваХарьковаЗапорожья и Николаева.

Также стало известно, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
МОК отменит награждение на Олимпиаде в случае попадания Валиевой на пьедестал
Названа дата консультаций в рамках Венского документа по запросу Украины
Перечислены возможные пути попадания запрещенного препарата в пробу Валиевой
Международная авиакомпания приостановила полеты над Украиной
Муж Симоньян назвал лучший город мира
МОК отказался проводить церемонию награждения командного турнира фигуристов
Вице-спикер Госдумы назвал систему образования в России навязанной извне
В России ответили на разочарование США из-за допуска Валиевой до Олимпиады
Звезду сериала «День рождения Буржуя» отвезли в психбольницу в Москве
Украина допустила отказ от вступления в НАТО для избежания войны с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.