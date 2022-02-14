Турецкая авиакомпания разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на Украину

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы на Украину, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Такая возможность была дана пассажирам, купившим билеты до 13 февраля 2022 года включительно, до Киева, Одессы, Львова, Харькова, Запорожья и Николаева.

«В связи со сложившейся ситуацией на Украине пассажирам <…> предоставляется дополнительное право на изменение или возврат авиабилетов при условии, что транзакция будет выполнена до 28 февраля 2022 года», — указали в Turkish Airlines.

Телеканал NTV, в свою очередь, сообщает, что Turkish Airlines продолжит выполнять рейсы на Украину.

Ранее глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство Украины захотело создать страховой фонд из-за угрозы прекращения полетов в воздушном пространстве страны в связи с отказом международных страховых компаний страховать самолеты, совершающие такие рейсы. Было принято решение выделить из резервного фонда государственного бюджета министерству инфраструктуры 16,6 миллиарда гривен (590 миллионов долларов), которые станут гарантийным фондом для полетов.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной. По его словам, их намерены принять на заседании кабмина в воскресенье, 13 февраля.

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что европейские владельцы самолетов (лизингодатели) массово потребовали вернуть свои воздушные суда с Украины.

Также стало известно, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит с территории Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.

