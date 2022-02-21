Ураган разрушил коллекцию ретро-автомобилей на десятки миллионов рублей

Мощный ураган Юнис (Eunice), который пронесся по Европе в последние три дня, полностью разрушил гараж с дорогими ретро-автомобилями в городе Дарлтон, Англия. Об этом сообщает ITV.

46-летний гоночный инженер Юэн Серджисон (Ewen Sergison) рассказал, что крыша здания, в котором хранилась коллекция машин на десятки миллионов рублей, обрушилась из-за мощных порывов ветра, достигавших 160 километров в час.

В коллекцию мужчины входили винтажный Aston Martin Vantage and и Mini Marcos 1968 года выпуска, который ему подарила мать на 14-летие. По его словам, стоимость самого дорогого транспортного средства составляла 350 тысяч фунтов стерлингов (36 миллионов рублей).

«Ущерб оценивается в десятки тысяч фунтов стерлингов, поэтому я просто опустошен. Радует только то, что в здании не было рабочих, которые могли пострадать из-за урагана. Все разрушилось буквально за минуту — мы были шокированы», — высказался Серджисон.

В июле прошлого года Оксана Самойлова лишилась имущества на два миллиона рублей из-за урагана. 33-летняя знаменитость сняла ролик, в котором показала, как надутый высокий батут переворачивается во дворе ее дома из-за сильного ураганного ветра. По словам манекенщицы, помимо батута, семья также лишилась беседки и гриля, которые не подлежат восстановлению.