Госдума развернула альтернативный законопроект об ужесточении наказаний за пытки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял решение вернуть альтернативный законопроект, ужесточающий наказание за пытки, его составительнице, сенатору Людмиле Нарусовой. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что причиной возврата является отсутствие у законопроекта отзывов правительства и Верховного суда, которые необходимы для внесения изменений в Уголовный кодекс.

При этом профильный комитет направил в рассылку до первого чтения предложенные Нарусовой поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, которым такие отзывы не требуются.

Альтернативный законопроект был внесен в Госдуму 14 февраля. Он предполагал внесение в Уголовный кодекс статью 286.2 «Применение пытки», наказание по которой, в случае наличия отягчающих обстоятельств, могло бы составить до 15 лет.

Более ранний законопроект, согласно которому ужесточается ответственность должностных лиц за пытки, внесли на рассмотрение Госдумы 20 декабря. Авторы документа предложили установить в законодательстве новое понятие — запугивание с целью установления контроля над личностью. Поправки одобрила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.