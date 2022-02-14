Альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки внесли в Госдуму

Альтернативный законопроект об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за данное преступление, внесли в Госдуму. Об этом заявила сенатор Людмила Нарусова, пишет ТАСС.

Согласно документу, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 286.2 «Применение пытки». Сенатор отметила необходимость более радикальных мер для пресечения таких преступлений, «серьезный разворот, в том числе через изменение отношения к уголовной ответственности за совершение пыток». За подобное преступление предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Если деяния будут совершены группой лиц в отношении несовершеннолетнего, с особой жестокостью, в отношении двух или более лиц или с применением оружия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 15 лет.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников заявил, что законопроект, ужесточающий наказание за пытки, нужно принять вопреки критике МВД. По его словам, такие действия, как угроза побоев и другие способы воздействия на личность, должны быть закреплены в законе.

Законопроект, согласно которому ужесточается ответственность должностных лиц за пытки, внесли на рассмотрение Госдумы 20 декабря. Авторы документа предложили установить в законодательстве новое понятие — запугивание с целью установления контроля над личностью. Поправки одобрила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.