В Госдуме заявили о необходимости принять закон против пыток вопреки критике МВД

Законопроект, ужесточающий наказание за пытки, необходимо принять вопреки критике МВД. Об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, сообщает URA.ru.

По его словам, в МВД предлагают не вносить поправки, касающиеся психологического насилия. Депутат же считает, что такие действия, как угроза побоев и другие способы воздействия на личность, должны быть закреплены в законе.

Ранее глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что совет подготовит свои предложения к законопроекту.

Законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за пытки, был внесен на рассмотрение Госдумы 20 декабря. Авторы законопроекта предложили установить в законодательстве новое понятие — запугивание с целью установления контроля над личностью. Поправки поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.