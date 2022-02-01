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В Госдуме заявили о необходимости принять закон против пыток вопреки критике МВД

Депутат Крашенинников: закон против пыток должен быть принят несмотря на критику МВД

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Законопроект, ужесточающий наказание за пытки, необходимо принять вопреки критике МВД. Об этом заявил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, сообщает URA.ru.

По его словам, в МВД предлагают не вносить поправки, касающиеся психологического насилия. Депутат же считает, что такие действия, как угроза побоев и другие способы воздействия на личность, должны быть закреплены в законе.

Ранее глава совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что совет подготовит свои предложения к законопроекту.

Законопроект, ужесточающий ответственность должностных лиц за пытки, был внесен на рассмотрение Госдумы 20 декабря. Авторы законопроекта предложили установить в законодательстве новое понятие — запугивание с целью установления контроля над личностью. Поправки поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Роман Кирьянов
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