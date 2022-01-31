СПЧ подготовит предложения к законопроекту об ужесточении наказаний за пытки

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подготовит свои предложения к законопроекту, который предусматривает ужесточение наказания за пытки. Об этом сообщил глава Совета Валерий Фадеев, пишет РИА Новости.

По его словам, за год за превышение должностных полномочий в стране осуждают несколько сотен человек, поэтому нельзя сказать, что тема полностью игнорируется.

«Наше предложение — наказывать надо не только тех, кто непосредственно пытает, но и тех, кто организует эти пытки. Будем совместно с законодателями продвигать эту тему, чтобы пыток было меньше», — отметил Фадеев.

Он добавил также, что проблему отслеживания случаев пыток над заключенными могут решить Общественные наблюдательные комиссии (ОНК) в регионах, но этот институт надо усиливать. «Идет серьезная борьба, кому-то выгодно ослабление ОНК на местах», — рассказал глава СПЧ.

20 декабря 2021 года в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы документа предложили ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью. Его поддержала, в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, должностные лица, применяющие пытки к заключенным, должны нести самую строгую ответственность перед законом.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал парламенту рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки до 1 июля.