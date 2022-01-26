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Матвиенко высказалась о наказании за пытки заключенных

Матвиенко: применяющие пытки к заключенным должны нести самую строгую ответственность

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Должностные лица, которые применяют пытки к заключенным, должны нести самую строгую ответственность перед законом. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова в среду, 26 января, приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что ответственность должны нести те, кто допускает бесчеловечное отношение к заключенным, а также те, кто потакает таким преступлениям.

«В цивилизованном обществе пытки — это недопустимо, и мы должны сделать все, чтобы в нашей стране это явление окончательно и бесповоротно ушло в прошлое», — заявила спикер Совфеда.

20 декабря 2021 года в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. Авторы документа предложили ввести новое понятие пыток — запугивание с целью установления контроля над личностью. Его поддержала, в частности, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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Евгения Куликова
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