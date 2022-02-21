В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом РИА Новости заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

По его словам, волонтеры уже находятся в самопровозглашенных республиках и «содействуют защите их права на самоопределение».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что республика готова при необходимости оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу. По его словам, в Абхазии обеспокоены эскалацией ситуации в регионе, а народ страны поддерживает жителей ДНР и ЛНР.

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения из республики. По его словам, это решение связано с обострением на линии соприкосновения войск республики с армией Украины. Позже о таком же решении объявили и в ЛНР.