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В Донбасс прибыли добровольцы из Крыма

Добровольцы из Крыма прибыли на помощь жителям ДНР и ЛНР

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Передовая группа добровольцев из Крыма прибыла в Донбасс для оказания помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Об этом РИА Новости заявил координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

По его словам, волонтеры уже находятся в самопровозглашенных республиках и «содействуют защите их права на самоопределение».

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания пообещал, что республика готова при необходимости оказать военную и гуманитарную помощь Донбассу. По его словам, в Абхазии обеспокоены эскалацией ситуации в регионе, а народ страны поддерживает жителей ДНР и ЛНР.

В пятницу, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения из республики. По его словам, это решение связано с обострением на линии соприкосновения войск республики с армией Украины. Позже о таком же решении объявили и в ЛНР.

Марина Совина
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