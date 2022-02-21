Стюардесса раскрыла обидное прозвище своей профессии и получила поддержку в сети

Стюардесса канадских авиалиний рассказала на видео, какое грубое прозвище дал ей пассажир во время недавнего рейса, и получила поддержку от пользователей сети. Девушка поделилась роликом в TikTok-аккаунте.

Как призналась бортпроводница, недавно один пассажир назвал ее «официанткой» — по мнению девушки, это очень обидное прозвище для членов летного экипажа. Ролик стюардессы быстро стал вирусным и набрал около 129 тысяч просмотров за пять дней.

Пользователи сети возмутились бестактностью пассажира и выразили слова поддержки сотруднице авиакомпании. «Стюардессы делают намного больше, чем просто приносят кофе. Вы прошли инструктаж безопасности и знаете, что делать в случае эвакуации самолета», «Люди бывают ужасными. Не представляю, сколько еще оскорблений вы выслушали», «Просто носите с собой кофейник и предупредите грубых пассажиров, что можете им воспользоваться», — написали они. «Официантка — это что-то новенькое. Один раз я слышал, как взрослый мужчина назвал стюардессу "мамулькой"», — раскрыл еще одно прозвище другой юзер.

Ранее в феврале стюардесса американских авиалиний раскрыла неочевидную причину, почему опасно менять место в самолете без предварительного предупреждения членов экипажа. По ее словам, перед взлетом проводятся обязательные процедуры взвешивания и балансировки — таким образом, пересев, пассажиры могут поменять текущий баланс лайнера.