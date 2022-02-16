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Стюардесса раскрыла опасность смены места в самолете без предупреждения экипажа

Американская стюардесса рассказала, что пересаживаясь, пассажиры меняют баланс самолета

Фото: Globallookpress.com

Стюардесса американских авиалиний Серенити Хейли (Serenity Haley) раскрыла неочевидную причину, почему опасно менять место в самолете без предварительного предупреждения членов экипажа. Об этом девушка рассказала на видео, которым поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Так, сотрудница American Airlines предупредила пассажиров о том, чтобы они никогда не пытались пересесть со своего места на любое другое свободное. По ее словам, перед взлетом проводятся обязательные процедуры взвешивания и балансировки — таким образом, члены экипажа убеждаются, что лайнер готов к взлету.

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«Когда вы пересаживаетесь, вы можете поменять текущий баланс самолета, поэтому на всякий случай всегда спрашивайте, можно ли это сделать», — добавила Хейли.

Некоторые пользователи сети оказались сбиты с толку роликом. В комментариях стюардесса пояснила, что во время полета пассажиры могут ходить — это не влияет на баланс самолета, однако во время взлета все должны быть на своих местах. Кроме того, бортпроводники могут попросить туристов пересесть, тем не менее чаще всего вместо перехода в более комфортный класс предлагаются другие свободные кресла.

Ранее в феврале бывшая стюардесса американских авиакомпаний назвала самые раздражающие, по мнению членов летного состава, действия пассажиров на борту самолета. Например, бортпроводников выводят из себя туристы, которые ходят в туалет во время демонстрации спасательного оборудования и инструктажа на случай аварийных ситуаций.

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Дарья Рыбак
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