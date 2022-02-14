Бывшая стюардесса назвала самые раздражающие действия пассажиров в самолете

Бывшая стюардесса американских авиакомпаний Арина Блум назвала самые раздражающие, по мнению членов летного состава, действия пассажиров на борту самолета. Об этом пишет издание The Insider.

Так, по ее словам, сотрудников авиакомпании выводят из себя туристы, которые ходят в туалет во время демонстрации спасательного оборудования и инструктажа на случай аварийных ситуаций. «Когда пассажиры встают во время инструктажа по безопасности, нам необходимо остановиться, дождаться их возвращения, а затем начать все сначала, — пожаловалась она. — Путешественникам рекомендуется оставаться на своих местах и ждать, пока не погаснет знак "Пристегните ремни"».

Помимо этого, Блум призналась, что членам экипажа не нравится, когда туристы просят их поднять свою ручную кладь на верхние полки. Девушка отметила, что это не входит в обязанности бортпроводников, поэтому она посоветовала пассажирам самим размещать свой багаж в самолете.

Еще одной раздражающей привычкой путешественников является их нежелание смывать за собой в туалете. «Если вы точно не знаете, как пользоваться туалетом в лайнере, не стесняйтесь попросить помощи, но не уходите, не смыв за собой», — попросила бывшая стюардесса.

Также среди неприятных действий пассажиров она назвала распитие во время полета принесенных с собой алкогольных напитков, воровство спасательных жилетов и хождение по воздушному судну без обуви.

Ранее в феврале маркетолог одной из международных авиакомпаний Меган Хомм назвала путешественникам главные риски полетов последними рейсами. Она рассказала, что, если турист забронирует первый дневной рейс, у него меньше шансов столкнуться с изменением в расписании полетов.