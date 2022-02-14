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Сотрудница авиакомпании назвала главные риски полетов последними рейсами

Сотрудница авиакомпании посоветовала путешественникам не выбирать поздние вечерние вылеты

Фото: Toby Melville / Reuters

Маркетолог одной из международных авиакомпаний Меган Хомм (Megan Homme) назвала путешественникам главные риски полетов последними рейсами. Об этом пишет The Sun.

Так, сотрудница авиакомпании рассказала, что если турист забронирует первый дневной рейс, у него меньше шансов столкнуться с изменением в расписании полетов. «Чем позже время вылета, тем больше вероятность того, что ваш рейс задержат или отменят», — пояснила она. Также специалист добавила, если забронированный утренний рейс отменят, у путешественников будет больше возможностей улететь другим самолетом в течение дня.

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Кроме того, Хомм посоветовала пассажирам не выбирать поздние вечерние вылеты в зимний период. «Задержки и отмены, связанные с погодой, гораздо чаще встречаются зимой, поэтому к этому необходимо быть готовыми, — заявила она. — Это происходит не только зимой — летние каникулы также более склонны к отмене из-за большого трафика».

Ранее в январе бортпроводница Рэйчел Салливан (Rachael Sullivan) раскрыла способ бесплатно пересесть в первый класс самолета и получить другие дополнительные привилегии во время полета. Она рассказала, что уже не первый год путешествует со своим мужем и пользуется одной хитростью: супруги надевают парные кофты с надписью «Медовый месяц».

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Валентина Процкова
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