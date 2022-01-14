Стюардесса раскрыла хитрый способ бесплатно пересесть в первый класс самолета

Бортпроводница Рэйчел Салливан (Rachael Sullivan) раскрыла способ бесплатно пересесть в первый класс самолета и получить другие дополнительные привилегии во время полета. Ее слова приводит Dailynationtoday.com.

Стюардесса рассказала, что уже не первый год путешествует со своим мужем и пользуется одной хитростью: супруги надевают парные кофты с надписью «Медовый месяц». Таким образом, члены экипажа принимают пару за молодоженов и делают все, чтобы полет был более комфортным.

«Мы с мужем пошили эти толстовки для нашей свадебной поездки. И теперь каждый раз, когда мы куда-то летим, мы надеваем их. Каждый раз, когда мы в них, мы в восторге», — отметила она.

В подтверждение своих слов Салливан поделилась с изданием двумя фотографиями: на одной из них она с мужем сидит в первом классе самолета, а на другой изображены бутылка шампанского и орехи, которые молодым людям подарили члены экипажа.

Пользователям сети понравился лайфхак бортпроводницы, о чем они принялись писать в комментариях. «Это очень умно», «Боже, нам нужно тоже так попробовать», «Каждый раз, когда мы летаем, мы также надеваем наши рубашки для новобрачных и всегда получаем бесплатные напитки», — высказались они.

Ранее в январе бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани раскрыла некоторые секреты обслуживания пассажиров первого класса самолета. Девушка заявила, что перед каждым рейсом у всех бортпроводников проходит брифинг — собрание, на котором сообщается, какие пассажиры будут присутствовать на борту.