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Стюардесса раскрыла секреты обслуживания пассажиров первого класса

Американская стюардесса рассказала о брифинге бортпроводников перед каждый рейсом

Кадр: @katkamalani / TikTok

Бывшая стюардесса американских авиалиний Кэт Камалани, которая прославилась в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, раскрыла некоторые секреты обслуживания пассажиров первого класса самолета. Об этом она рассказала в своем TikTok-аккаунте.

Девушка поделилась, что перед каждым рейсом у всех бортпроводников проходит брифинг — собрание, на котором сообщается, какие пассажиры будут присутствовать на борту. «Нам дается лист, где перечислены государственные деятели, знаменитости, владельцы премиальных карт перевозчика и другие люди. Также нас оповещают об аллергиях пассажиров и прочих ограничениях», — уточнила Камалани.

Кроме того, стюардесса напомнила, что очень важно заранее предупреждать об аллергии на какие-либо продукты или особенных предпочтениях (вегетарианство), так как на борт загружается уже готовая еда и у бортпроводников нет физической возможности изменить блюда.

Бортпроводница заверила, что заказанное заранее питание на борту первым доставляется пассажирам, вне зависимости от того, где они сидят. Помимо прочего, в большинстве случаев первый класс обслуживают более опытные члены экипажа, которые имеют право принимать серьезные решения. «Они самые важные сотрудники на борту, но, конечно же, после пилотов», — пошутила стюардесса.

Ранее в январе эта же стюардесса назвала неочевидные минусы работы в первом классе самолета. По словам бортпроводницы, к сотрудникам предъявляются завышенные требования, например, им нужно обязательно проходить дополнительные тренинги перед международными рейсами, а также хорошо знать английский язык.

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Дарья Рыбак
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