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Началась разработка Windows 12

Инсайдеры сообщили о начале разработки новой версии Windows

Фото: Globallookpress.com

Инженеры Microsoft начали работу над операционной системой Windows нового поколения. Об этом сообщает издание Ghacks.

По словам авторов, на активную разработку новой ОС, которая предположительно получит название Windows 12, указывают сообщения от многочисленных инсайдеров. Журналисты отметили, что новая Windows будет «совсем другой операционной системой».

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Специалисты также перечислили основные отличия будущего продукта от актуального. Так, Microsoft намерена отказаться от старой базы, на основе которой были разработаны ранние операционные системы, в том числе, Windows 11. ОС будет требовать обязательного наличия чипа безопасности Microsoft Pluton и криптографического чипа TPM 2.0, а также функции безопасной загрузки.

Ожидается, что в Windows 12 будут перенесены многие наработки из упрощенной ОС Windows 10X, чтобы система могла работать на низкопроизводительных компьютерах. Новая ОС будет нуждаться в зарегистрированной учетной записи для пользователей версий Home и Pro, что обеспечит более глубокую интеграцию операционной системы и сервисов Microsoft.

Сроки выхода следующей ОС от Microsoft не раскрываются. Журналисты отмечают, что поддержка Windows 10 продлится до 2025 года, а срок окончания поддержки актуальной Windows 11 еще не указан. Вероятно, ОС будет получать обновления до 2031 года.

В середине февраля Microsoft выпустила глобальное обновление для ОС Windows 11. В системе появилась поддержка Android-приложений, новые функции панели задач, обновленные программы Media Player и «Блокнот».

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Андрей Ставицкий
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