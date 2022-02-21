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У «Яндекса» произошел сбой

Downdetector зафиксировал жалобы пользователей «Яндекса» на сбои в работе сервисов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Пользователи сети пожаловались на сбои в работе сервисов компании «Яндекс». Неполадки зафиксировал портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой начал нарастать примерно с 9 часов по московскому времени. На проблемы в работе платформы пожаловались в 9:47 почти две тысячи пользователей из разных стран. Жалобы пользователей поступили из крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также из Белоруссии, Украины, Польши, Чехии и других европейский стран.

По данным Downdetector, большинство пользователей (77 процентов) пожаловались на работу веб-сайта, другие (15 процентов) столкнулись с проблемами при авторизации. Еще 7 процентов юзеров отметили проблемы при поиске.

В «Яндексе» прокомментировали неполадки. «У ряда пользователей возникают трудности в работе с "Яндекс Почтой". Наши специалисты уже работают над устранением сложностей», — сообщили ТАСС в компании.

Ранее масштабный сбой произошел в работе социальной сети Twitter. Большинство пользователей пожаловались на работу веб-сайта, другие столкнулись с проблемами в приложении. Сбои также происходили в ленте новостей и при соединении с сервером.

Дарья Кучерявых
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