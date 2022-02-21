Молодо выглядящая женщина раскрыла свой реальный возраст и восхитила подписчиков

Жительница США, выглядящая на 20 лет моложе своих лет, раскрыла реальный возраст и вызвала восхищение поклонников. Об этом сообщает The Sun.

Пользовательница TikTok по имени Франция Пенья опубликовала на своей странице ролик, в котором несколько секунд позирует перед камерой, а затем на экране появляется цифра 46. Подписчики американки восхитились ее внешностью, а некоторые отказались верить, что ей действительно столько лет. «Ну правда, зачем 26-летней говорить, что ей 46?», — удивился один из них. «Не может быть, что вам 46! Я думал 25!», — написал другой.

Многие подписчики женщины попросили ее раскрыть секрет молодости и предположили, что дело в хорошей генетике и любящей семье. The Sun уточняет, что у Пеньи есть взрослая дочь. На своей странице в социальной сети американка выкладывает ролики, посвященные ее повседневной жизни, обучению танцам и испанскому языку.

Ранее сообщалось, что 44-летняя тиктокерша выглядящая на 20 лет пожаловалась на мужчин. Женщина рассказала, что нравится им до тех пор, пока они не узнают ее реальный возраст.