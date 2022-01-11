Выглядящая на 20 лет 44-летняя женщина пожаловалась на мужчин

Пользовательница TikTok под ником @princessaprilxo выложила на своей странице видео, в котором пожаловалась на мужчин, боящихся ее реального возраста. Об этом сообщает LADbible.

Ролик женщина сопроводила словами «Я нравлюсь мужчинам, пока они не узнают, сколько мне лет». Затем она добавила, что «никто не хочет взрослую женщину». В видео тиктокерша несколько секунд позирует перед камерой, демонстрируя моложавую внешность, а потом на экране появляется ее настоящий возраст — 44 года.

Подписчики женщины были шокированы ее реальным возрастом и заявили, что она выглядит вдвое моложе. «В чем ваш секрет? У вас он точно есть, вы прекрасны и выглядите на 20 лет», — написал один из них. «Вы определенно выглядите на 25», — сказал второй.

Другие возмутились тем, что кто-то считает 44 года «слишком большим возрастом». «Это же даже близко не старость. Люди, возьмите себя в руки!» — заявил один из комментаторов.

Ранее тиктокерша с ником Hope сбросила 44 килограмма и получила множество оскорбительных сообщений от мужчин. Некоторые из них посчитали, что теперь женщина выглядит слишком самоуверенной.