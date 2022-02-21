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Стали известны дата и место похорон актера Геннадия Юхтина

Народный артист России Геннадий Юхтин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Народного артиста России Геннадия Юхтина похоронят во вторник, 22 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

«Прощание с Геннадием Юхтиным пройдет 22 февраля в Ритуальном зале ЦКБ. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище», — рассказали в организации.

О смерти звезды фильмов «Весна на Заречной улице» и «Баллада о солдате» Геннадия Юхтина стало известно 18 февраля. За последний месяц актера дважды госпитализировали. У него были выявлены COVID-19 и вирусная пневмония. Юхтин умер в возрасте 89 лет.

Геннадий Юхтин также прославился по таким картинам, как «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Кроме того, он появлялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» и «Неуловимых мстителях». В 1994 году Юхтину было присуждено звание народного артиста России.

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Сергей Равин
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