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Умер актер Геннадий Юхтин

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался в 89 лет

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Умер народный артист России Геннадий Юхтин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Актер скончался в возрасте 89 лет. За последний месяц звезду фильма «Весны на Заречной улице» дважды госпитализировали.

Юхтин попал в больницу 11 февраля. Состояние артиста оценивалось как тяжелое, он не мог разговаривать. У него были обнаружены коронавирус и вирусная пневмония. Он жаловался на слабость и одышку.

15 февраля стало известно, что артиста вновь госпитализировали. Из-за ухудшения состояния его помеcтили в больницу №40 в Коммунарке

Геннадий Юхтин был известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях». Звание народного артиста России он получил в 1994 году.

Марина Погосян
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