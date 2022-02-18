Умер актер Геннадий Юхтин

Умер народный артист России Геннадий Юхтин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Актер скончался в возрасте 89 лет. За последний месяц звезду фильма «Весны на Заречной улице» дважды госпитализировали.

Юхтин попал в больницу 11 февраля. Состояние артиста оценивалось как тяжелое, он не мог разговаривать. У него были обнаружены коронавирус и вирусная пневмония. Он жаловался на слабость и одышку.

15 февраля стало известно, что артиста вновь госпитализировали. Из-за ухудшения состояния его помеcтили в больницу №40 в Коммунарке

Геннадий Юхтин был известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях». Звание народного артиста России он получил в 1994 году.