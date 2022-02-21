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В Чехии оценили заявление Зеленского на Мюнхенской конференции

Экс-замглавы МИД Чехии Башта заявил, что Зеленский шокировал западные страны в Мюнхене
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: George Cracknell Wright / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший первый замглавы МИД и экс-министр по делам спецслужб Чехии Ярослав Башта оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу возможного пересмотра договоренностей о ядерном статусе страны, которое он сделал на Мюнхенской конференции. Слова чешского эксперта передает РИА Новости.

По мнению чешского эксперта, таким заявлением Зеленский «явно шокировал своих нынешних друзей». «Этой "угрозой", наверняка предназначенной для Москвы, Зеленский напугал скорее западные столицы», — подчеркнул он. Башта отметил, что реализация таких планов могла бы привести к «соответствующей цепной реакции». Потенциально оружие массового уничтожения могло бы быть превентивно востребовано государствами, которые граничат с Украиной, пояснил он.

Башта добавил, что устами своего президента Украина заявила о готовности «вступить на путь, уже пройденный северокорейским режимом». При этом он напомнил, что все страны, заявившие о своем желании обрести ядерное оружие, сталкивались с жесткими международными санкциями. «Это тоже должен иметь в виду украинский лидер, выдвигая шокирующие даже собственных друзей идеи», — заключил он.

Ранее политолог и замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман заявил, что речь Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности была пронизана обидой на США и Европу. К президенту Украины постепенно приходит понимание того, что Запад не торопится выполнять данные Киеву обещания, считает он.

Марина Совина
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