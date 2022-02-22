Еврокомиссия рассказала о готовности к диалогу по кризису вокруг Украины

В Еврокомиссии призывают продолжать дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Украины, несмотря на готовность к санкциям против России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

«Мы по-прежнему сконцентрированы на продолжении дипломатии, это единственная возможность найти устойчивое решение и продолжить дискуссии с Россией. Диалог продолжается, но мы готовы и к жесткой реакции на каждый шаг России», — отметил он.

Страны Европейского союза (ЕС) угрожают ввести санкции против России в связи с признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 21 февраля. Новые антироссийские меры уже ввели власти США.