Столтенберг заявил о 100 военных самолетах НАТО в состоянии готовности

Страны НАТО готовы к применению более 100 военных самолетов на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, цитату приводит Reuters.

По его мнению, Москва продолжает «планировать вторжение на Украину», страны альянса наблюдают видят провокации в Донбассе. Генсек подчеркнул: сейчас самый опасный момент в сфере безопасности.

«Мы продолжаем призывать Россию к отступлению... никогда не поздно отказаться от атаки», — подчеркнул Столтенберг, добавив, что при необходимости альянс готов продолжить усиление своего присутствия на востоке.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. После этого, 22 февраля Совет Федерации дал ему согласие на использование Вооруженных сил страны за рубежом. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что использование Вооруженных сил будет направлено на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан.