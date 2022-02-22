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Матвиенко назвала цель российской армии в Донбассе

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что целью ВС РФ в Донбассе станет установление мира

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что использование Вооруженных сил России за рубежом будет направлено на установление мира в Донбассе и недопущение обстрелов мирных граждан, передает «Интерфакс»

«Принятие сегодня решения Советом Федерации о согласии на использование Вооруженных Сил направлено на установление мира в Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность», — сказала она на заседании верхней палаты российского парламента.

22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом после соответствующего обращения главы государства. Согласно тексту постановления, оно вступает в силу с момента его подписания Матвиенко.

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Ранее верхняя палата парламента России единогласно одобрила договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Договоры были заключены 21 февраля президентом России и главами республик Донбасса Денисом Пушилиным (ДНР) и Леонидом Пасечником (ЛНР) одновременно с подписанием российским лидером указа о признании независимости обеих республик.

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Алина Гончарова
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