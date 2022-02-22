Совет Федерации одобрил соглашения с ДНР и ЛНР

Совет Федерации единогласно одобрил договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента. Его трансляция велась на YouTube-канале Совфеда.

«Решение принято единогласно», — сказала Матвиенко.

Договоры были заключены накануне, 21 февраля, президентом России Владимиром Путиным и главами государств Донбасса Денисом Пушилиным (ДНР) и Леонидом Пасечником (ЛНР) одновременно с подписанием президентом России указа о признании независимости обеих республик.

Ранее договоры с ДНР и ЛНР одобрили депутаты Государственной Думы

Нижняя палата парламента ратифицировала оба документа на пленарном заседании во вторник, 22 февраля. Оба соглашения были одобрены единогласно.

Документы о ратификации, касающиеся признания Донбасса, могут вступить в силу уже сегодня Вячеслав Володин председатель Государственной Думы

Днем ранее Путин признал ДНР и ЛНР независимыми государствами

Президент России подписал указ о признании обеих республик Донбасса суверенными странами вечером в понедельник, 21 февраля. Ранее в тот же день данное решение поддержали все члены Совета безопасности России.

Заседание Совбеза состоялось после того, как 21 февраля главы ДНР и ЛНР обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

15 февраля депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к главе государства с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Западные страны заявили о нарушении Россией Минских соглашений

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что признанием независимости ДНР и ЛНР Москва подрывает усилия по мирному урегулированию на Украине.

Президент США Джо Байден обсудил ситуацию с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они осудили Россию, пообещав, что не оставят такое решение без реакции. Помимо этого, Байден запретил гражданам США инвестировать и финансировать республики Донбасса, а также торговать с ними. Помимо этого, документ предполагает санкции против любых участников экономической деятельности в регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины. МИД Германии призвал Россию отменить данное решение. В Италии и Австрии также назвали действия Москвы нарушением Минских соглашений. Президент Молдовы Майя Санду осудила решение российского руководства, а грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала последние события на Украине повторением 2008 года.

Признание Россией ДНР и ЛНР осудил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, отметив, что тем самым Москва нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ситуация в Донбассе остается напряженной

Украина и западные страны в последние месяцы обвиняют Москву в подготовке военного «вторжения». Москва отрицает эти выпады. По словам президента России, данные заявления представителей НАТО являются алармистскими.

20 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе нагнетенной до предела. По его словам, на подобном фоне называемые на Западе даты якобы готовящегося «вторжения» России на Украину грозят плохими последствиями.

Ситуация в регионе обострилась в феврале. Республики Донбасса и официальный Киев обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинская сторона утверждает, что не планирует наступления. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация мирных жителей в Россию.