Госдума одобрила соглашения с ДНР и ЛНР

Государственная Дума ратифицировала соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), подписанные президентом России Владимиром Путиным и главами государств Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Об этом во вторник, 22 февраля, сообщает ТАСС.

Договоры были внесены в парламент для ратификации вскоре после заключения, которое состоялось накануне, 21 февраля, одновременно с подписанием президентом России указа о признании независимости ДНР и ЛНР.

Далее договоры с ДНР и ЛНР рассмотрит Совет Федерации

После одобрения Государственной Думой заключенные с республиками Донбасса соглашения рассмотрит Совет Федерации.

Как сообщили в верхней палате парламента, сделать это планируется 22 февраля.

Накануне Путин признал ДНР и ЛНР независимыми государствами

Указ о признании ДНР и ЛНР глава государства подписал вечером в понедельник, 21 февраля. Это решение было принято им после состоявшегося ранее в тот же день внеочередного заседания Совета безопасности России, все члены которого поддержали его.

Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение: незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики Владимир Путин президент России

Ранее 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин попросил президента России рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев в том числе сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к главе государства с вопросом о необходимости признания ДНР и ЛНР.

На Западе заявили о нарушении Россией Минских соглашений

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал решение России подрывом усилий по мирному урегулированию на Украине и предостерег Москву от разжигания конфликта.

Президент США Джо Байден обсудил сложившееся положение с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они осудили данный шаг Москвы, заявив, что он не останется без ответа. Кроме того, Байден подписал указ о запрете гражданам США инвестировать и финансировать республики Донбасса, а также вести с ними торговлю. Документ также предполагает введение санкций против любых лиц, которые будут вести экономическую деятельность в ДНР и ЛНР.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал признание ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины и отказ Москвы от своих обязательств в рамках Минских соглашений. МИД Германии призвал Россию отменить свое признание независимости республик. В Италии и Австрии также назвали признание нарушением Минских соглашений. Президент Молдовы Майя Санду осудила решение российского руководства, а грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала последние события на Украине повторением 2008 года.

Против решения России выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявив, что тем самым Москва нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ситуация в Донбассе остается сложной

Украина и государства НАТО уже несколько месяцев обвиняют Россию в подготовке военного «вторжения» на территорию бывшей советской республики. Москва отрицает наличие подобных намерений. По словам Владимира Путина, эти заявления представителей НАТО являются алармистскими.

20 февраля представитель президента Дмитрий Песков назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе нагнетенной до предела. Он отметил, что на таком фоне называемые на Западе даты якобы готовящегося «вторжения» России на Украину грозят плохими последствиями.

Ситуация в регионе обострилась в феврале. Республики Донбасса и официальный Киев обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинская сторона утверждает, что не планирует наступления. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация мирных жителей в Россию.