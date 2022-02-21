В Совфеде рассказали о сроках признания ДНР и ЛНР

Совет Федерации может рассмотреть закон о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) во вторник, 22 февраля. Об этом РИА Новости заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил, что это может произойти в том случае, если Госдума во вторник примет соответствующее решение.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил о своей уверенности в том, что президент России Владимир Путин признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. По его словам, это позволит Москве заключить с Донецком и Луганском взаимовыгодные договоры о сотрудничестве в экономической и военной сферах.

Внеочередное заседание Совета безопасности России, посвященное вопросу признания ЛНР и ДНР прошло в понедельник, 21 февраля. Путин не вынес финального решения по поводу статуса республик, пообещав озвучить его позже.