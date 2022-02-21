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В Госдуме прокомментировали возможное решение Путина по ДНР и ЛНР

Депутат Никонов отметил, что Путин наверняка примет решение о признании ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин наверняка примет решение о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя вопрос о возможном решении главы государства, сообщает РИА Новости.

По мнению Никонова, в дальнейшем Россия может заключить с ними договоры о дружбе и сотрудничестве с «военными» статьями.

Президент России пообещал объявить решение по вопросу признания ДНР и ЛНР позднее в понедельник, 21 февраля.

Накануне все члены Совбеза выступили за признание независимости ДНР и ЛНР.

С соответствующим запросом 21 февраля к Путину обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. До этого, 15 февраля, депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту с вопросом о необходимости признания независимости республик Донбасса. За проект постановления проголосовал 351 парламентарий.

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Анна Щербакова
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