Соглашения с ДНР и ЛНР внесли в Госдуму

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что соглашения с Донецкой и Луганской народной республикой, подписанные президентом России Владимиром Путиным, внесены в Думу и направлены в профильные комитеты. Об этом говорится на сайте Госдумы.

«Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесенные президентом в Государственную думу для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой», — говорится в тексте.

Отмечается, что документы направлены в комитет по международным делам и в комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение глава государства принял после внеочередного заседания Совета безопасности. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.