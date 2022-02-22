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В Кремле назвали нежелательным разрыв дипотношений с Украиной

Пресс-секретарь президента Песков счел разрыв дипотношений России и Украины нежелательным

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что разрыв дипломатических отношений Москвы с Киевом — это крайне нежелательный сценарий. Цитату приводит РИА Новости.

В Кремле разрыв дипотношений сочли фактором, осложняющим контакты двух стран и народов.

«Естественно, российская сторона на всех уровнях остается открытой для дипломатических контактов. Российская сторона заинтересована в этих контактах», — считает Песков.

При этом ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может разорвать дипломатические отношения с Россией. По его словам, соответствующий запрос поступил от министерства иностранных дел страны.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР 21 февраля. По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать в Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014 и 2015 годах».

Виктория Кондратьева
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