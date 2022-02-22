Цена на алюминий побила рекорд

Цена на трехмесячные фьючерсы на алюминий побила рекорд, достигнув отметки в 3,53 тысячи долларов за тонну в ходе торгов 22 февраля, показывают данные Лондонской биржи металлов (LME). Рост составил более двух процентов.

Увеличение стоимости происходит на фоне геополитической напряженности и опасений в связи с дальнейшими поставками металла. Исполнительный директор исследовательской фирмы Kalkine Кунал Соуни заявил Reuters, что ситуация с ростом цен может и успокоиться в зависимости от развития событий в политическом поле.

Акции «Русала» на Московской бирже растут на фоне подорожания металла, к моменту написания новости рост составляет более двух процентов, цена бумаги достигла 71 рубля.

На стоимость алюминия и акций его производителей также непосредственно влияет проблема дефицита алюминия в мире. По прогнозу экспертов BCS, в 2022 году он может достичь 1,6-1,7 миллиона тонн.