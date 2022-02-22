Британский банк пообещал прекратить помогать загрязнителям планеты

Крупный британский банк National Westminster Bank (NatWest) прекратит сотрудничество с группой угольных компаний и перестанет кредитовать некоторые нефтегазовые. Банк пообещал прекратить помогать загрязнителям планеты из-за отсутствия у них стоящих планов по декарбонизации. Об этом сообщает издание Financial Times.

Глава NatWest по вопросам изменения климата Джеймс Клоуз заявил, что не может назвать компании, но их число «относительно невелико... десять или меньше». Он рассказал, что одна из компаний, например, рассматривала угольную промышленность «как перспективный бизнес». «Было совершенно очевидно, что между нами не может быть сотрудничества», — заявил Клоуз. Решение NatWest послужило «мощным сигналом» для компаний, не имеющих надежных климатических планов.

В недавно опубликованном отчете банк сообщил, что по состоянию на декабрь 2021 года он рисковал потерять из-за нефтегазовых клиентов 1,43 миллиарда фунтов стерлингов. NatWest объявил о прекращении кредитования компаний, на которых приходится 967 миллионов фунтов стерлингов из этой суммы, так как их планы по декарбонизации оказались недостаточными и неубедительными. Банк также сообщил, что объем кредитования нефтегазового сектора сократился до 3,25 миллиарда фунтов стерлингов по сравнению с 4,13 миллиарда в декабре 2020 года.

Кроме того, NatWest пообещал «полностью разорвать» отношения с угольными компаниями «как только это станет возможно». Новое кредитование угольных проектов банк обязался прекратить к январю 2030 года.

По словам Джеймса Клоуза, компании, с которыми банк решил продолжить сотрудничество — это в основном те, которые больше не занимаются добычей нефти и газа.

В 2020 году NatWest уже объявлял, что прекратит кредитование компаний, «более 15 процентов деятельности которых связано с углем». Банк также обещал прекратить финансирование нефтегазодобывающих компаний, если к концу 2021 года они не представят стоящие планы перехода на новые источники энергии.

Уголь является самым загрязняющим экологию ископаемым топливом — отказ от него необходим для борьбы с изменением климата. Финансовые организации находятся из-за этого под растущим давлением — их заставляют пересмотреть вопрос ведения бизнеса с «неэкологичными» компаниями.

Многие банки взяли на себя климатические обязательства, однако в их кредитных портфелях до сих пор присутствуют загрязняющие окружающую среду компании. Согласно докладу немецкой группы Urgewald, коммерческие банки и инвестиционные компании с начала 2019 года профинансировали угольную промышленность на 1,5 триллиона долларов вопреки обещаниям финансового сектора способствовать снижению выбросов углерода.