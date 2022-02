Угольная промышленность получила триллионы вопреки «зеленому энергопереходу»

Несмотря на «зеленый энергопереход», коммерческие банки и инвестиционные компании с начала 2019 года профинансировали угольную промышленность на огромные суммы — она получила 1,5 триллиона долларов вопреки обещаниям финансового сектора способствовать снижению выбросов углерода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад немецкой исследовательской группы Urgewald.

Большинство крупных мировых банков признают необходимым снижение выбросов углерода, однако немногие из них готовы отказаться от выгодных клиентов, работающих в сфере ископаемого топлива. Среди финансовых организаций, которые выдали самые большие кредиты угольным компаниям — японский Mizuho Financial Group Inc, британский Barclays Plc, американские Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co.

Институциональным же инвесторам принадлежат угольные активы на общую сумму более 1,2 триллиона долларов. Двумя крупнейшими являются инвестиционные компании BlackRock Inc. и Vanguard Group Inc. — они владеют пакетами акций и облигаций на сумму более 100 миллиардов долларов каждая.

«То, что мы видим, — лишь верхушка айсберга, — заявила глава Urgewald Хеффа Шюккинг. — Это явный признак того, что компании не переходят на новый, зеленый уровень». Тем не менее, по словам руководителя отдела финансовых исследований Urgewald, в 2020 и 2021 годах объемы финансирования угольной промышленности немного уменьшились — пока неясно, сохранится ли эта тенденция или же это произошло из-за влияния пандемии на экономику.

Из-за перехода к возобновляемым источникам энергии угольные станции могут оказаться невостребованными. Однако доклад Urgewald подтвердил, что банки и инвесторы все еще видят в угольной промышленности возможности для получения прибыли. «Огромные суммы денежных средств предоставляются отрасли, которая является злейшим врагом климата», — заявили в Urgewald.

Финансирование поступает не только угольным компаниям, но и нефтегазовым. Согласно докладу некоммерческой организации ShareAction, в 2021 году европейские банки и американские инвесторы вложили миллиарды долларов в энергетические компании, которые планируют увеличить добычу нефти и газа.