Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Угольная промышленность получила триллионы вопреки «зеленому энергопереходу»

Мировые банки и инвесторы предоставили угольным компаниям триллионы долларов

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Несмотря на «зеленый энергопереход», коммерческие банки и инвестиционные компании с начала 2019 года профинансировали угольную промышленность на огромные суммы — она получила 1,5 триллиона долларов вопреки обещаниям финансового сектора способствовать снижению выбросов углерода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад немецкой исследовательской группы Urgewald.

Большинство крупных мировых банков признают необходимым снижение выбросов углерода, однако немногие из них готовы отказаться от выгодных клиентов, работающих в сфере ископаемого топлива. Среди финансовых организаций, которые выдали самые большие кредиты угольным компаниям — японский Mizuho Financial Group Inc, британский Barclays Plc, американские Citigroup Inc и JPMorgan Chase & Co.

Материалы по теме:
Ядерный переворот. Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Ядерный переворот.Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
00:00
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
12 января

Институциональным же инвесторам принадлежат угольные активы на общую сумму более 1,2 триллиона долларов. Двумя крупнейшими являются инвестиционные компании BlackRock Inc. и Vanguard Group Inc. — они владеют пакетами акций и облигаций на сумму более 100 миллиардов долларов каждая.

«То, что мы видим, — лишь верхушка айсберга, — заявила глава Urgewald Хеффа Шюккинг. — Это явный признак того, что компании не переходят на новый, зеленый уровень». Тем не менее, по словам руководителя отдела финансовых исследований Urgewald, в 2020 и 2021 годах объемы финансирования угольной промышленности немного уменьшились — пока неясно, сохранится ли эта тенденция или же это произошло из-за влияния пандемии на экономику.

Из-за перехода к возобновляемым источникам энергии угольные станции могут оказаться невостребованными. Однако доклад Urgewald подтвердил, что банки и инвесторы все еще видят в угольной промышленности возможности для получения прибыли. «Огромные суммы денежных средств предоставляются отрасли, которая является злейшим врагом климата», — заявили в Urgewald.

Финансирование поступает не только угольным компаниям, но и нефтегазовым. Согласно докладу некоммерческой организации ShareAction, в 2021 году европейские банки и американские инвесторы вложили миллиарды долларов в энергетические компании, которые планируют увеличить добычу нефти и газа.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с новым заявлением по России и Украине
В ООН призвали избегать опасной риторики на фоне сообщений о «времени вторжения»
Тарасова оценила выступление Валиевой в короткой программе Олимпиады
Врач перечислила способы борьбы с осложнениями после COVID-19
Угольная промышленность получила триллионы вопреки «зеленому энергопереходу»
Медсестра разбогатела на продаже интимных фото и начала работу над порно-сайтом
Навальному разрешили внеочередное свидание с супругой
Женщина отправилась на свидание с мужчиной из Tinder и неожиданно родила
В ходе ссоры россиянин забил семейную пару лопатой
Глава ДНР отреагировал на обращение Госдумы по Донбассу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.