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Названа причина не бронировать номер в отелях выше четвертого этажа

Номера верхних этажей считаются не лучшим выбором в случае возникновения пожара

Фото: Shutterstock

Лучшими этажами для выбора номера в отеле считаются второй, третий и четвертый. Об этом сообщил эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс (Lloyd Figgins), его слова передает The Sun.

По мнению Фиггинса, туристы часто упускают из вида риски возникновения пожара в отелях. Специалист посоветовал узнать заранее, где находится пожарный выход, чтобы в случае экстренной ситуации добраться до него кратчайшим маршрутом от номера. Также постояльцам гостиницы важно буквально посчитать количество всех дополнительных дверей, встречающихся им по пути.

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«Пожарная лестница редко поднимается выше четвертого этажа, поэтому лучше всего не бронировать проживание на этажах выше него. А вот номера ниже уровня второго этажа часто становится мишенью для грабителей», — назвал причину более тщательно задуматься о выборе номера эксперт.

Кроме того, Фиггинс рекомендовал путешественникам никогда не произносить номер своей комнаты вслух, находясь внутри гостиницы, а также попросить об этом и персонал отеля. Так, в вестибюле или на ресепшене злоумышленники могут подслушать разговор туриста и администратора, узнать нужную информацию, а затем проникнуть в нужный номер, когда в нем никого не будет.

Ранее в феврале часто путешествующая по Египту россиянка назвала вескую причину, по которой она отказалась от отдыха в отелях по системе «все включено». Так, ее возмутило, что сотрудники отеля не следят должным образом за выносом еды из ресторанов, однако позволяют себе шутить про туристов.

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Дарья Рыбак
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