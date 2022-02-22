Названа причина не бронировать номер в отелях выше четвертого этажа

Лучшими этажами для выбора номера в отеле считаются второй, третий и четвертый. Об этом сообщил эксперт по туристическим рискам Ллойд Фиггинс (Lloyd Figgins), его слова передает The Sun.

По мнению Фиггинса, туристы часто упускают из вида риски возникновения пожара в отелях. Специалист посоветовал узнать заранее, где находится пожарный выход, чтобы в случае экстренной ситуации добраться до него кратчайшим маршрутом от номера. Также постояльцам гостиницы важно буквально посчитать количество всех дополнительных дверей, встречающихся им по пути.

«Пожарная лестница редко поднимается выше четвертого этажа, поэтому лучше всего не бронировать проживание на этажах выше него. А вот номера ниже уровня второго этажа часто становится мишенью для грабителей», — назвал причину более тщательно задуматься о выборе номера эксперт.

Кроме того, Фиггинс рекомендовал путешественникам никогда не произносить номер своей комнаты вслух, находясь внутри гостиницы, а также попросить об этом и персонал отеля. Так, в вестибюле или на ресепшене злоумышленники могут подслушать разговор туриста и администратора, узнать нужную информацию, а затем проникнуть в нужный номер, когда в нем никого не будет.

Ранее в феврале часто путешествующая по Египту россиянка назвала вескую причину, по которой она отказалась от отдыха в отелях по системе «все включено». Так, ее возмутило, что сотрудники отеля не следят должным образом за выносом еды из ресторанов, однако позволяют себе шутить про туристов.

