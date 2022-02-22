Российская туристка назвала вескую причину отказаться от отелей «все включено»

Часто путешествующая по Египту россиянка назвала вескую причину, по которой она отказалась от отдыха в отелях по системе «все включено». Свое решение она объяснила в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, для большинства россиян важным пунктом отдыха является разнообразное питание. По ее словам, очень часто из ресторанов туристы уносят с собой в номер или на пляж недоеденные булочки, пирожные, креветки, кусочки омлета, фрукты, жареные сосиски — как оказалось, этот факт очень раздражает египтян.

По мнению автора блога, выносить еду из ресторана в больших масштабах действительно нельзя, так как это запрещено правилами, тем не менее, она не видит в поступках соотечественников ничего предосудительного. «Как не взять булочку, если ты ее не доел? Поэтому мы начинаем неуклюже заворачивать недоеденное в салфетку. Работники отеля все это прекрасно видят, но замечаний не делают. Потом составляют про таких русских различные шуточки», — пожаловалась девушка.

Так, россиянка задалась вопросом, почему сотрудники отеля не следят за выносом еды из ресторанов, если хотят соблюдения строгих правил, но позволяют себе шутить про туристов. Помимо прочего, она привела в пример ситуации, когда еду берут для детей или тех, кто был вынужден пропустить прием пищи.

«Какие могут быть про нас шутки, если мы "купили" всю эту еду и даже больше? Я не понимаю и уже отказываюсь от поездок, где "все включено". Чтобы за булочку потом про меня сочинялись шуточки — нет уже, ешьте сами. Поэтому, если ехать в Египет, то только самостоятельно, чтобы не было никаких насмешек и неудобств», — обозначила свою позицию путешественница.

Ранее в феврале российская туристка, которая рискнула отправиться с мужем отдыхать в бюджетный отель Египта с сомнительной репутацией, описала отдых словами «нам повезло». Так, семидневный тур обошелся им в 39 тысяч рублей на двоих.