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Российская туристка назвала вескую причину отказаться от отелей «все включено»

Часто путешествующая россиянка отказалась от отдыха «все включено» из-за шуток египтян

Фото: Anmol Seth / Unsplash

Часто путешествующая по Египту россиянка назвала вескую причину, по которой она отказалась от отдыха в отелях по системе «все включено». Свое решение она объяснила в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, для большинства россиян важным пунктом отдыха является разнообразное питание. По ее словам, очень часто из ресторанов туристы уносят с собой в номер или на пляж недоеденные булочки, пирожные, креветки, кусочки омлета, фрукты, жареные сосиски — как оказалось, этот факт очень раздражает египтян.

По мнению автора блога, выносить еду из ресторана в больших масштабах действительно нельзя, так как это запрещено правилами, тем не менее, она не видит в поступках соотечественников ничего предосудительного. «Как не взять булочку, если ты ее не доел? Поэтому мы начинаем неуклюже заворачивать недоеденное в салфетку. Работники отеля все это прекрасно видят, но замечаний не делают. Потом составляют про таких русских различные шуточки», — пожаловалась девушка.

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Так, россиянка задалась вопросом, почему сотрудники отеля не следят за выносом еды из ресторанов, если хотят соблюдения строгих правил, но позволяют себе шутить про туристов. Помимо прочего, она привела в пример ситуации, когда еду берут для детей или тех, кто был вынужден пропустить прием пищи.

«Какие могут быть про нас шутки, если мы "купили" всю эту еду и даже больше? Я не понимаю и уже отказываюсь от поездок, где "все включено". Чтобы за булочку потом про меня сочинялись шуточки — нет уже, ешьте сами. Поэтому, если ехать в Египет, то только самостоятельно, чтобы не было никаких насмешек и неудобств», — обозначила свою позицию путешественница.

Ранее в феврале российская туристка, которая рискнула отправиться с мужем отдыхать в бюджетный отель Египта с сомнительной репутацией, описала отдых словами «нам повезло». Так, семидневный тур обошелся им в 39 тысяч рублей на двоих.

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Дарья Рыбак
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