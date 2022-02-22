ВОЗ заявила о падении числа заражений коронавирусом почти на четверть
За минувшую неделю по всему миру коронавирусом заразились более 12 миллионов человек, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
По данным международной организации, с 14 по 20 февраля от коронавируса умерли 67 тысяч человек. При этом число выявленных случаев инфицирования упало почти на четверть, на 21 процентов по сравнению с предшествующими семью днями. Кроме того, на восемь процентов снизилось число летальных исходов. «В организацию поступили сообщения о заражении 12 793 962 человек. Зарегистрировано 67 519 летальных исходов», — рассказали специалисты.
Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности появления более опасного штамма коронавирусной инфекции. По его словам, в мире сложились «идеальные условия» для возникновения более заразного и опасного варианта COVID-19. К этому привели широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания.