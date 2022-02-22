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ВОЗ заявила о падении числа заражений коронавирусом почти на четверть

ВОЗ рассказала о снижении на 21 процент случаев заражения COVID-19 за неделю

Фото: Pixabay.com

За минувшую неделю по всему миру коронавирусом заразились более 12 миллионов человек, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным международной организации, с 14 по 20 февраля от коронавируса умерли 67 тысяч человек. При этом число выявленных случаев инфицирования упало почти на четверть, на 21 процентов по сравнению с предшествующими семью днями. Кроме того, на восемь процентов снизилось число летальных исходов. «В организацию поступили сообщения о заражении 12 793 962 человек. Зарегистрировано 67 519 летальных исходов», — рассказали специалисты.

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Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о возможности появления более опасного штамма коронавирусной инфекции. По его словам, в мире сложились «идеальные условия» для возникновения более заразного и опасного варианта COVID-19. К этому привели широкий охват вакцинацией населения в некоторых странах и тот факт, что омикрон-штамм вызывает менее тяжелое течение заболевания.

Марина Совина
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