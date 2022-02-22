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Журналист провел репортаж из Киева и удивил пользователей сети

Корреспондент AP Филипп Кроутер провел репортаж из Киева на шести языках

Кадр: @PhilipinDC

Журналист международного агентства The Associated Press Филипп Кроутер рассказал об обстановке в Киеве на шести языках. Видео с отрывками из проведенных репортажей он опубликовал у себя в Twitter. Многие пользователи соцсети сочли корреспондента талантливым и отметили, что его способности их удивили.

В репортаже Кроутер рассказал, что обстановка в Киеве относительно спокойная, несмотря на напряженные отношения между Россией и Украиной. Репортер уточнил в публикации, что осветил ситуацию на английском, люксембургском, испанском, португальском, французском и немецком языках.

Ролик журналиста собрал более шести миллионов просмотров в соцсети. В комментариях юзеры, включая представителей разных СМИ, восхитились способностями Кроутера. «Виртуоз», «Чертовски впечатляет», «Филипп Кроутер невероятен», — написали они. Редактор российского издания «Холод» Михаил Зеленский в шутку назвал своего зарубежного коллегу «журналистом маминой подруги».

В мае 2021 года сообщалось, что Кроутер попал под обстрел во время репортажа. Эфир проводился в день годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда на площади с посвященным ему мемориалом.

Маргарита Щигарева
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