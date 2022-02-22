Власти ДНР сообщили о покушении на бывшего министра обороны

Власти Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о покушении на бывшего министра обороны. Информация опубликована на сайте министерства госбезопасности.

«22 февраля в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова. В ходе совершенного подрыва получил минно-взрывную травму с отрывом правой конечности местный житель», — сказано в сообщении.

Пострадавшй направлялся на встречу с Кононовым. Возбуждено уголовное дело.

21 февраля сообщалось, что взрыв прогремел возле здания представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК). Пострадал руководитель представительства Михаил Филипоненко и его водитель. Власти ЛНР также назвали произошедшее покушением.